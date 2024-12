Nach einem Lkw-Unfall am Frankfurter Kreuz ist der Fahrer seinen schweren Erletzungen erlegen. Im morgendlichen Berufsverkehr war der Lastwagen umgekippt. Wie es dazu kam, war zunächst unklar. Ein Gutachter sei zur Klärung der Unfallursache vor Ort, sagte ein Polizeisprecher.

Weitere Fahrzeuge seien nicht an dem Unfall beteiligt gewesen. Der Unfall ereignete sich an der Abfahrt von der Autobahn 5 auf die A3. Auch am Vormittag war der Bereich für die Bergungsarbeiten noch abgesperrt, der Verkehr in Richtung Süden wurde von der A5 über die Autobahn 66 umgeleitet, am Wiesbadener Kreuz hätten Autofahrer dann die Möglichkeit, auf die A3 zu wechseln, sagte der Polizeisprecher.