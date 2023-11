Ein noch unbekannter Tipper hat bei der Lotto-Ziehung am Samstag einen Millionengewinn erzielt.

Wie Lotto Hessen am Montag in Wiesbaden mitteilte, brachten sechs Richtige rund 1,2 Millionen Euro in den Main-Kinzig-Kreis. Der Einsatz für den Millionentreffer habe lediglich 4,80 Euro betragen. Es ist der 18. Millionengewinn in diesem Jahr in Hessen.