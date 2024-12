Lotto und Glücksspirale Gleich zwei Hessen räumen ab

Zwei Hessen konnten sich nach Weihnachten ordentlich freuen. Denn beide gewannen im Lotto. Einer sahnte die Million ab, der andere einen hohen Rentengewinn.

Veröffentlicht am 30.12.24 um 17:15 Uhr

Kurz nach Weihnachten hat eine Tipperin oder ein Tipper aus Hessen bei der Lotto-Samstagsziehung von 6 aus 49 rund eine Million Euro gewonnen. Das teilte Lotto Hessen in Wiesbaden mit. Die Sieger-Glückszahlen am 28. Dezember lauteten 7, 13, 18, 28, 40 und 44.

Die Tipperin oder der Tipper aus Hessen habe den Lottoschein über einen gewerblichen Spielevermittler abgegeben. Der Gewinn beträgt exakt 1.001.638 Euro. Den Jackpot über 26,5 Millionen Euro schnappte sich ein Spieler aus Baden-Württemberg.

420.000 Euro oder monatliche Sofortrente

Am selben Tag gewann ein weiterer Hesse oder eine Hessin. Bei der Glücksspirale landete der Glückspilz in der höchsten Gewinnklasse. Der oder die Glückliche könne nun zwischen einem Sofortgewinn von 420.000 Euro oder einer monatlichen Sofortrente von 2.000 Euro für die nächsten 20 Jahre wählen. Da der Spielschein anonym in einer der rund 2.000 hessischen Verkaufsstellen abgegeben wurde, muss sie oder er sich bei Lotto Hessen melden.

Weitere Glücksspirale-Gewinne in Höhe von je 100.000 Euro gingen am Samstag je ein Mal nach Berlin und Rheinland-Pfalz. Die Glücksspirale ist – wie die Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 – eine so genannte Nummernlotterie. Sie wirbt mit monatlichen Renten und Geldgewinnen.

Erster hessischer Millionengewinn im Jahr 1975

2024 feierte Lotto Hessen sein 75-jähriges Bestehen. Die Geschichte des Unternehmens begann im März 1949 mit einfachen Sportwetten - genannt Toto. Im September 1956 fiel der Startschuss zum Lotto 6 aus 49 auch in Hessen. Einsatz: 50 Pfennig. Doch der erste Millionengewinn in Hessen ließ bis 1975 auf sich warten. Grund dafür: Bis zum 1. Juli 1974 war der Höchstgewinn auf 500.000 Mark begrenzt.

Seit 1949 haben die Hessen mehr als 26,3 Milliarden Euro bei Lotto Hessen eingesetzt. Mehr als 12,9 Milliarden Euro wurden nach Unternehmensangaben wieder an die hessischen Tipper ausgeschüttet.

Von den Einnahmen gehen 50 Prozent an die Gewinner. Von der anderen Hälfte geht ein Teil als Steuern an das Land Hessen, der Rest fließt an soziale Einrichtungen wie den Paritätischen Wohlfahrtsverband, den Landessportbund oder das Landesamt für Denkmalpflege.