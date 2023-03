Grenzwert an allen Messstellen eingehalten Luft in Hessen ist sauberer geworden

Die Luft in Hessen ist erneut ein wenig besser geworden.

Die Stickstoffdioxid-Konzentration sank in den vergangenen vier Jahren je nach Standort um 20 bis 50 Prozent, wie das Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Montag zur Bilanz der Schadstoffwerte mitteilte. Erneut sei im vergangenen Jahr, wie erstmals 2021, der Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) an allen Messstellen eingehalten worden, zudem fielen die Werte weiter. Der mit NO2 höchstbelastete Standort in Hessen war den Angaben zufolge die Schiede in der Innenstadt von Limburg.