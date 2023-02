Bei einer größeren Schlägerei in Limburg sind zwei junge Männer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, befanden sich die beiden am Montagnachmittag auf einem Spielplatz, als sie von fünf ihnen bekannten Männern unmittelbar angegriffen worden sein sollen. Dabei seien auch diverse Schlagwerkzeuge und ein Messer genutzt worden, hieß es. Die zwei Männer wurden laut den Angaben schwer verletzt und flohen - ebenso wie auch die Angreifer - vom Tatort.

Nachdem mehrere Zeugen die Polizei alarmiert hatten, suchten diese nach den mutmaßlichen Tätern und den Opfern. Ein 26 Jahre alter Verletzter habe über einen Notfallknopf am Polizeiposten am Bahnhof um Hilfe gerufen, den verletzten 18-Jährigen habe eine Streife in der Nähe des Spielplatzes entdeckt. Beide wurden laut Polizei schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Eine Fahndung nach den Angreifern verlief bisher ohne Erfolg.