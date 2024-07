Männer nach Einbrüchen in Bischofsheim und Ginsheim-Gustavsburg in Haft

Nach mehreren Einbrüchen in Wohnungen und Geschäfte sowie Fahrraddiebstählen in Bischofsheim und Ginsheim-Gustavsburg (Groß-Gerau) sind zwei 21 und 22 Jahre alte Männer in Untersuchungshaft gekommen.

Nach Polizeiangaben vom Donnerstag wurden bei ihnen Diebesgut, Waffen und zwei E-Bikes gefunden. Eine 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen, später aber wieder freigelassen.