Mann auf Parkplatz in Baunatal schwer verletzt

In Baunatal-Hertingshausen bei Kassel ist am Sonntagnachmittag ein Mann vermutlich durch Messerstiche schwer verletzt worden. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei hatten sich zwei Männer auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums gestritten.

Der Tatverdächtige konnte in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Weitere Angaben zu den Beteiligten machte die Polizei bisher nicht. Die Beamten ermitteln wegen versuchter Tötung und suchen Zeugen.