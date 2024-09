Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Baunatal ist ein Mann durch Messerstiche schwer verletzt worden. Mittlerweile ist er außer Lebensgefahr. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.

Nach einem Messerangriff in Baunatal-Hertingshausen (Kassel) befindet der 35 Jahre alte Verletzte sich nicht mehr in Lebensgefahr. Der Mann sei auf dem Weg der Besserung, sagte am Dienstag eine Polizeisprecherin in Kassel. Der 53 Jahre alte Verdächtige sitzt demnach seit Wochenbeginn in Untersuchungshaft.

Die Hintergründe des Messerangriffs sind bislang noch unklar. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich die Männer am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums gestritten. Der Tatverdächtige soll den 35-Jährigen mit einem Messer am Hals getroffen haben. Das Opfer wurde in einem Krankenhaus notoperiert.

Das Gebiet rund um den Tatort war weiträumig abgesperrt worden. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Polizei: "Tatverdächtiger unter Alkoholeinfluss"

Die Beamten nahmen den 53-Jährigen in der Nähe des Tatorts fest. Er hatte zuvor versucht zu fliehen. Die Beamten ermitteln wegen versuchter Tötung und suchen Zeugen. "Der Tatverdächtige stand erheblich unter Alkoholeinfluss", ergänzte der Polizeisprecher.