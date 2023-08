Mann demoliert Bankfiliale in Reichelsheim mit Brecheisen

Einen stark verwirrten Mann hat die Polizei am Sonntagmorgen in einer Bankfiliale in Reichelsheim (Odenwald) festgenommen.

Der 26-Jährige hatte nach Angaben der Polizei von Montag mithilfe eines Brecheisens die Sicherheitstür sowie einen Kontoauszugsdrucker der Filiale beschädigt. Es entstand ein Schaden von 10.000 Euro. Der Mann wurde in die Psychiatrie gebracht.