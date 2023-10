Unbekannter schießt in Gießen auf Mann in Auto

Mann in Auto angeschossen - Fahndung in Gießen

Ein Autofahrer ist in Gießen angeschossen und schwer verletzt worden. Der Täter konnte unerkannt flüchten.

Staatsanwaltschaft und Polizei in Gießen ermitteln laut Mitteilung vom Mittwoch wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten fuhr ein 49 Jahre alter Autofahrer am Dienstag gegen 20.15 Uhr in Gießen in eine Hofeinfahrt unweit des Bahnhofs, als seine Beifahrerin auf dem Gelände einen Unbekannten bemerkte.

Nachdem die Frau den unbekannten Mann aus dem Fahrzeug heraus ansprach, schoss dieser auf den Fahrer, der noch im Auto saß. Anschließend flüchtete der Schütze unerkannt.

Der 49-Jährige wurde am Bein schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Seine Beifahrerin blieb unverletzt. Motiv und Hintergründe sind noch unklar. Die Ermittelnden suchen Zeugen.