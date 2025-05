Mann in Darmstadt durch Messer verletzt

Ein 39-Jähriger sitzt in U-Haft, nachdem er am Samstag in der Darmstädter Innenstadt einen 24-Jährigen mit seinem Taschenmesser in den Bauch gestochen hat.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, waren die Männer in Streit geraten.