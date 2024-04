Mann in Darmstadt mit Messer bedroht und bestohlen

Kurzmeldung Mann in Darmstadt mit Messer bedroht und bestohlen

Ein Mann ist am Sonntagabend von zwei unbekannten Männern in einer Gasse nahe der Stadtbibliothek in Darmstadt bedroht und bestohlen worden.

Nach Angaben der Polizei vom Dienstag baten sie ihr Opfer zuerst um eine Zigarette, zückten dann ein Messer und verlangten Bargeld. Sie erbeuteten laut Polizei 150 Euro und zwei EC-Karten.