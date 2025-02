Mann in Dillenburg beißt Polizistin in Unterarm

Bei einem Einsatz in Dillenburg (Lahn-Dill) hat ein Mann am Donnerstag einer Polizistin in den Unterarm gebissen.

Die Beamten sollten einen richterlichen Beschluss zur Unterbringung in eine psychiatrische Einrichtung gegen den Bewohner durchsetzen, wie die Polizei am Freitag berichtete. Dabei habe sich der Mann vehement gewehrt und die Beamtin gebissen. Der Mann habe beruhigt werden können und sei anschließend in die Einrichtung überstellt worden.