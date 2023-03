Tatverdächtiger in U-Haft Mann mit Stichwunden in Echzell gefunden

Auf einem Gehweg in Echzell-Gettenau (Wetterau) ist ein durch Stiche schwer verletzter Mann gefunden worden.

Der 25-Jährige befinde sich nicht mehr in Lebensgefahr, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit. Bei der am Dienstagnachmittag sofort eingeleiteten Fahndung war demnach ein 39- Jähriger festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht worden.

Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Der 25-Jährige erlitt Verletzungen am Oberkörper und Hals. Ermittelt wird wegen versuchten Totschlags.