Ein 20-Jähriger ist in einer Wohnung im Frankfurter Stadtteil Griesheim erstochen worden. Der mutmaßliche Täter ist erst 16 Jahre alt. Er hatte selbst die Polizei gerufen.

Die Tat ereignete sich am Samstagnachmittag in der Straße Zum Linnegraben in Frankfurt-Griesheim. Dort sei das 20 Jahre alte Opfer trotz Rettungsmaßnahmen noch vor Ort an seinen Stichverletzungen gestorben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mit.

Als mutmaßlicher Täter gilt ein 16-Jähriger. Er habe den vier Jahre älteren Mann nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Messer erstochen, hieß es. Der Jugendliche habe selbst die Polizei gerufen und sei am Tatort vorläufig festgenommen worden.

Totschlag-Ermittlungen nach Messerattacke

Der 16-Jährige sollte am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Das Motiv der Tat ist noch unklar. Ebenso ist offen, in welcher Verbindung das Opfer und der mutmaßliche Täter zueinander standen. Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts auf Totschlag.