Mann in Friedberg mit Messer verletzt

Im Streit soll ein Mann in Friedberg (Wetterau) zum Messer gegriffen und seinen Kontrahenten schwer am Hals verletzt haben.

Veröffentlicht am 01.04.25 um 11:48 Uhr

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde das Opfer nach dem Angriff am Sonntagvormittag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der 43-Jährige sei mittlerweile außer Lebensgefahr. Der 48-jährige mutmaßliche Täter wurde festgenommen.