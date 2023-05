Mit unechtem Sturmgewehr bedroht - Mann in Hanau festgenommen

Kurzmeldung Mit unechtem Sturmgewehr bedroht - Mann in Hanau festgenommen

Ein Mann hat mit einem unechten Sturmgewehr für Aufregung in der Hanauer Innenstadt gesorgt.

Zwei Frauen riefen am Montag die Polizei, weil ein Mann auf einem Fahrrad mit einer Waffe in ihre Richtung gezielt haben soll. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann habe die Abgabe eines Schusses angedeutet und sei dann weitergefahren. Die Polizei ging zunächst von einer echten Waffe aus und fahndete mit zahlreichen Streifen nach dem Mann.

Dieser - ein 22-Jähriger - wurde schließlich mit Hilfe von Videoüberwachungsaufnahmen gefunden, festgenommen und anschließend in eine psychiatrische Klinik gebracht. Ermittelt werde wegen des Verdachts der Bedrohung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz.