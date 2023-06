Mann in Hochheimer Weinbergen angegriffen

Kurzmeldung Mann in Hochheimer Weinbergen angegriffen

Drei Unbekannte haben am Samstagabend einen Mann in einem Weinberg in Hochheim (Main-Taunus) attackiert und mit einem Messer bedroht.

Die Angreifer schlugen den 51-Jährigen an einer Wetterhütte unvermittelt zu Boden, wie die Polizei mitteilte. Sie traten weiter auf ihn ein, woraufhin er sich mit Pfefferspray wehrte und die Täter in die Flucht schlug. Die Polizei sucht Zeugen.