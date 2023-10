Nachdem ein Mann am Donnerstag in einem Geschäft in Marburg Geld von einem 46-Jährigen forderte und ihn mit einem Messer am Hals verletzte, ist am Freitag Haftbefehl gegen den 36-Jährigen wegen versuchter räuberischer Erpressung erlassen worden.

Es bestehe Fluchtgefahr, teilten die Ermittler am Dienstag mit.