250 Menschen bei Demo für Lorenz A. in Kassel

Mit einer Kundgebung haben am Sonntag etwa 250 Menschen in Kassel des in Oldenburg (Niedersachsen) getöteten Lorenz A. gedacht.

Dazu aufgerufen hatte die Initiative "Gerechtigkeit für Lorenz". A. war an Ostern von der Polizei erschossen worden. Drei Kugeln hatten ihn in den Rücken getroffen. Er soll den Beamten zuvor mit Reizgas angegriffen haben. Weil A. schwarz war, wurden Rassismusvorwürfe laut. Laut einem Polizeisprecher verlief die Demo friedlich.