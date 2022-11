Ein 32 Jahre alter Mann hat seine gleichaltrige Partnerin in Marburg am Montagabend im Streit schwer mit einem Gegenstand am Kopf verletzt.

Wie die Polizei am Dienstag meldete, kam die Frau ins Krankenhaus. Als Beamte den Mann festnehmen wollten, sei er mit einem Messer bewaffnet gewesen. Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray ließ er es fallen.