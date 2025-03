Mann in Raunheim angegriffen und verletzt

Am S-Bahnhof in Raunheim (Groß-Gerau) ist am Sonntag ein Mann von mehreren Personen angegriffen und verletzt worden.

Nach Polizeiangaben vom Montag war es zuvor in einer Bahn der Linie S9 zwischen der Gruppe und ihm zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. In Raunheim stiegen alle aus. Nun werden Zeugen gesucht.