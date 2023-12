Mann in Wabern in eigener Wohnung überfallen

Kurzmeldung Mann in Wabern in eigener Wohnung überfallen

Drei maskierte Täter sind am Samstag in die Wohnung eines 39-Jährigen in Wabern (Schwalm-Eder) eingedrungen und haben ihm Bargeld sowie einen Flachbildfernseher gestohlen.

Wie die Polizei am Montag berichtete, bedrohten sie dem Mann und verletzten ihn mit einem Messer am Hals. Er kam ins Krankenhaus. Nach den Tätern wird gefahndet.