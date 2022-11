Beim Zusammenprall mit einem Baum ist ein 36 Jahre alter Autofahrer bei Neuenstein (Hersfeld-Rotenburg) schwer verletzt worden.

Er war in einer Kurve mit seinem Sprinter von der L3155 abgekommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei dem Unfall entstand am Freitag ein Schaden in Höhe von 25.000 Euro.