Nach Streit Mann mit Messer in Sinn schwer verletzt

Ein Mann ist in Sinn (Lahn-Dill) bei einem Streit mit Messerstichen schwer verletzt worden.

Er sei notoperiert worden, aktuell bestehe keine Lebensgefahr, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der 34-Jährige war am Samstagabend mit einem 20-Jährigen im Stadtteil Edingen aus bislang unbekannten Gründen in Streit geraten.