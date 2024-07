Stromausfall in Teilen von Hohenstein

In Hohenstein (Rheingau-Taunus) ist in den Ortsteilen Breithardt und Holzhausen am Mittwochnachmittag teilweise der Strom ausgefallen.

Veröffentlicht am 24.07.24 um 21:22 Uhr









Ursache war ein defektes Kabel, wie der Energieversorger Syna mitteilte. Viele Haushalte seien nach einer guten halben Stunde wieder am Netz gewesen, die letzten nach rund eineinhalb Stunden.