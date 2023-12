Mann nach Einbruch in Eschwege in Klinik

Kurzmeldung Mann nach Einbruch in Eschwege in Klinik

Einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr in Eschwege-Werratal (Werra-Meißner) hat ein 39-Jähriger am Mittwoch ausgelöst.

Der Mann war nach Angaben der Polizei von Donnerstag in eine Hütte eingebrochen und nahm einen Holzofen in Betrieb, den er dabei beschädigte. Zeugen meldeten Rauch aus der Hütte. Der Mann kam mit Rauchgasvergiftung in eine Klinik.