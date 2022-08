Polizisten haben am Dienstagabend einen 35-Jährigen in Petersberg (Fulda) festgenommen, nachdem dieser in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Margretenhaun eingebrochen war.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er am Mittwoch einem Richter vorgeführt, der Untersuchungshaft erließ, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Ein weiterer Mann war demnach vom Tatort geflohen.