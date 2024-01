Mann nach Sexualdelikt in Lahnau in U-Haft

Nach einem Sexualdelikt hat die Polizei in Lahnau (Lahn-Dill) einen 25-Jährigen festgenommen.

Der Mann soll am Freitagabend eine 70-Jährige zu Boden gestoßen, unsittlich angefasst und an der Hose gezogen haben. Dann ließ er nach Polizeiangaben vom Mittwoch unerwartet von ihr ab und floh. Er wurde am Sonntag festgenommen. Am Montag wurde wegen Fluchtgefahr Haftbefehl erlassen.