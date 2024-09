Mann nach Streit in Meißner in Gewahrsam

Ein 29-Jähriger ist am Montagabend in laut Polizei betrunkenem Zustand mit einem 53 Jahre alten Familienangehörigen in Meißner aneinandergeraten.

Eine 50-Jährige schritt ein und sprühte dem 29-Jährigen Reizgas ins Gesicht. Der 29-Jährige griff hinzugezogene Polizisten auch an. Wegen seines aggressiven Zustands und einem Promillewert von 2,5 wurde er in Gewahrsam genommen.