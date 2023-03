Mann nach Überfall in U-Haft

Ein 22-Jähriger sitzt nach dem Überfall auf eine Tankstelle in der Bahnhofsstraße in Groß-Bieberau (Darmstadt-Dieburg) in U-Haft.

Das teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Der Mann soll gemeinsam mit zwei weiteren Männern die Tankstelle überfallen haben. Weitere Hintergründe nannten die Ermittler zu- nächst nicht.