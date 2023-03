Die Polizei hat einen 55-Jährigen in Eschwege (Werra-Meissner) in die Psychiatrie gebracht, der am Montagabend im Hof einer Pflegeeinrichtung mit einer "Soft-Air-Waffe" auf Fenster und Fahrzeuge geschossen hat.

Verletzt wurde laut Mitteilung von Dienstag niemand.