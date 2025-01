Mann schläft in Auto mitten auf der Fahrbahn

Ein SUV-Fahrer ist am Samstag offenbar in seinem Auto eingeschlafen: Sein Wagen stand in Eichenzell (Fulda) mittig auf der Fahrbahn mit eingeschalteter Warnblinkanlage. Auf Klopfen reagierte er nicht.

Veröffentlicht am 05.01.25 um 09:29 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Laut Polizei reagierte der Mann weder auf eine andere Autofahrerin noch auf den hinzu gerufenen Rettungsdienst. Auch als Rettungskräfte die Scheibe einschlugen, sei er nicht aufgewacht. Er stand offenbar unter Alkoholeinfluss, gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit am Steuer ermittelt.