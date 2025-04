Bei einem Streit im Frankfurter Bahnhofsviertel hat am Mittwochabend ein Mann einen anderen Mann mit mehreren Messerstichen verletzt.

Veröffentlicht am 24.04.25 um 15:28 Uhr

Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag gerieten die 20 und 25 Jahre alten wohnsitzlosen Männer in Streit, dann stach der 20-Jährige mehrmals zu und traf sein Opfer am Hals und an der Schulter. Das Opfer kam ins Krankenhaus, der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.