Mann schlägt 35-Jährige in Dieburg

Kurzmeldung Mann schlägt 35-Jährige in Dieburg

Am Mittwochmorgen ist eine 35 Jahre alte Frau am Nordring in Dieburg von einem Mann ins Gesicht geschlagen worden.

Wie die Polizei am Mittwoch meldete, flüchtete der Angreifer darauf mit seinem Auto. Die 33-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ärztlich behandelt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst unklar.