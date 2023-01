Ein Mann hat in der Nacht zum Samstag in einem Lokal in Eschwege einer 24 Jahre alten Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Nach Polizeiangaben wurde der stark alkoholisierte 43-Jährige gerade von Sicherheitsmitarbeitern zum Ausgang begleitet, als er die Frau auf der Tanzfläche attackierte. Sie wurde an der Nase verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.