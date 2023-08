Mann stirbt bei Unfall mit Offroad-Oldtimer

Bei einem Unfall mit einem restaurierten Militärfahrzeug ist ein 54-Jähriger ums Leben gekommen, seine Frau wurde schwer verletzt. Das Auto ohne festes Dach hatte sich überschlagen.

Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge in der Nähe von Schwarzenborn (Schwalm-Eder). Ein graues, restauriertes Allrad-Militärfahrzeug kam aus zunächst ungeklärter Ursache am Sonntagmittag von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte.

Das Auto war auf der Neukirchener Straße, der L3156, in Richtung Schwarzenborn unterwegs. In der Höhe des Knüllteiches sei der Offroad-Oldtimer nach rechts von der Straße abgekommen und habe sich überschlagen.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Fahrer, ein 54 Jahre alter Mann, wurde so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus an seinen Verletzungen starb. Die 52 Jahre alte Beifahrerin, die Ehefrau des Verstorbenen, verletzte sich schwer und erlitt einen Armbruch. Sie schwebt den Angaben zufolge nicht in Lebensgefahr.

Das Auto verfügte über kein festes Dach. Wie bei einem Cabriolet konnte das Verdeck nach hinten eingeklappt werden. An der Unfallstelle war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Ein Gutachter soll nun den Unfallhergang klären.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen