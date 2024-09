Mann verletzt Bekannten in Tann/Rhön mit Messer

Zwei Männer in Tann/Rhön (Fulda) sind am Donnerstagabend laut Polizei beim Spazierengehen in Streit geraten.

Ein 46-Jähriger verletzte einen 61-Jährigen mit einem Messer. Er verließ danach den Tatort. Beamte nahmen den augenscheinlich deutlich alkoholisierten Mann kurze Zeit später fest. Die Männer kennen sich, die Hintergründe sind unklar.