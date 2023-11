Mann verletzt Rivalen mit Messer in Frankfurt

Ein Streit zwischen zwei 28-jährigen Männern im Frankfurter Bahnhofsviertel ist am Montagabend eskaliert.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verletzte einer den anderen mit einem Messer am Arm. Das Opfer kam in eine Klinik. Die Polizei nahm den Angreifer fest.