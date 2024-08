Mann zückt Wurfaxt vor Trinkhalle in Frankfurt

Ein Mann soll vor einer Frankfurter Trinkhalle eine Wurfaxt gezückt und zum Schlag gegen den Kopf eines anderen Mannes ausgeholt haben.

Veröffentlicht am 08.08.24 um 15:20 Uhr

Der 63-Jährige wich dem Angriff am Mittwoch aus und flüchtete, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Zeuge rief demnach die Polizei. Den 59 Jahre alten Verdächtigen fanden die Beamten in der Trinkhalle, wo er sich widerstandslos festnehmen ließ.