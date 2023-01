Maschine gerät in Brand Verpuffung in Lackierbetrieb

In einem Lackierbetrieb in Mörlenbach (Bergstraße) ist am Mittwoch eine Maschine nach einer Verpuffung in Brand geraten.

Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Die Feuerwehr löschte den Brand, zwei Beschäftigte des Betriebs kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Zur Schadenshöhe konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.