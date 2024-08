Massenkarambolage auf der A5 bei Reiskirchen

Rund 13 Autos waren am Freitagnachmittag in eine Massenkarambolage auf der A5 bei Reiskirchen (Gießen) in Richtung Kassel verwickelt.

Laut Polizei saßen 21 Erwachsene und sieben Kinder in den Fahrzeugen. Fünf Menschen sollen leicht verletzt worden sein. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Autobahn war rund zwei Stunden gesperrt, später wurde eine Spur freigegeben.