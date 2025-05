Mehr als 11.000 offene Haftbefehle in Hessen - warum?

Tausende Menschen werden in Hessen per Haftbefehl gesucht, darunter auch wegen schwerer Straftaten wie Mord oder Totschlag. Warum viele Gesuchte nicht gefasst werden und wo sie sich aufhalten könnten - ein Überblick.

In Hessen häuft sich die Zahl der offenen Haftbefehle. Anfang 2025 waren es nach Angaben des Innenministeriums 11.292. Das sind deutlich mehr als in den Jahren zuvor. In 285 Fällen geht es um Straftaten gegen das Leben wie Mord oder Totschlag.

hessenschau.de hat beim Innenministerium nachgefragt: Warum dauert es so lange, bis mutmaßliche Täter festgenommen werden? Und wie geht die Polizei mit diesen Fällen um?

Wie stark ist die Zahl der offenen Haftbefehle in Hessen gestiegen?

Anfang 2024 lag die Zahl noch bei 10.988, Anfang 2023 bei 10.739. Innerhalb von zwei Jahren ist sie damit um über 500 gestiegen. Das liegt vor allem an weniger schweren Delikten wie Diebstahl, Drogenhandel und Betrug. Bei besonders schweren Verbrechen wie Mord oder Totschlag sind laut Innenministerium derzeit 285 Haftbefehle offen.

Warum werden so viele mutmaßliche Täter trotz Haftbefehls nicht gefasst?

Nicht alle Gesuchten halten sich noch in Hessen auf, wie das Innenministerium berichtet. Bei einer "nicht unbeträchtlichen Anzahl" gehe man davon aus, dass sie sich ins Ausland abgesetzt hätten oder bereits verstorben seien, ohne dass dies den Behörden bekannt geworden sei.



Damit könne die Fahndung nicht gelöscht werden. Gerade bei offenen Haftbefehlen wegen Mord oder Totschlag oder anderen Verbrechen, die nicht oder erst sehr spät verjähren, wirke sich dies auf die Statistik aus.

Wie lange werden Haftbefehle aktiv verfolgt?

Ein Haftbefehl wird laut Ministerium erst gelöscht, wenn



die gesuchte Person festgenommen wurde,

die Tat verjährt ist (was bei Mord nicht der Fall ist),

oder der Tod der Person bestätigt wurde.



Auch wenn die Polizei weiß, dass sich jemand in einem Land ohne Auslieferungsabkommen befindet, bleibt der Haftbefehl bestehen. Das geschieht für den Fall, dass die Person wieder nach Deutschland einreist.

Was unternimmt die Polizei, um die Gesuchten zu finden?

Wie das Innenministerium informiert, werden Haftbefehle direkt nach Gerichtsbeschluss in das polizeiliche Fahndungssystem eingetragen. Sie seien dann für alle Einsatzkräfte sichtbar und könnten bei jeder Kontrolle vollstreckt werden.



Außerdem gebe es in allen Polizeipräsidien spezialisierte Fahndungseinheiten. Bei Schwerverbrechen übernehme die Zielfahndung des Landeskriminalamts, auch über Ländergrenzen hinweg. Dabei nutze die Polizei ein internationales Netzwerk, um Gesuchte im Ausland zu lokalisieren.



Großflächige Kontrollaktionen sind laut Ministerium ebenfalls ein Teil der Fahndung. Bei der sogenannten Innenstadtoffensive - einer Reihe von Schwerpunktkontrollen zwischen November 2024 und März 2025 - seien 270 offene Haftbefehle vollstreckt worden. Im Fokus standen Spielhallen, Szenelokale und andere Treffpunkte.

Wie viele der per Haftbefehl Gesuchten halten sich überhaupt in Hessen auf?

Wie viele Menschen in Hessen per Haftbefehl gesucht werden, lässt sich nicht eindeutig sagen. Das teilt das Innenministerium in Wiesbaden mit. Mehrere Haftbefehle könnten sich auch auf dieselbe Person beziehen.



Außerdem: "Regelmäßig befindet sich darunter eine größere Zahl an Fällen, bei denen die Verurteilten vor der vollständigen Vollstreckung ihrer Freiheitsstrafe aus Deutschland abgeschoben wurden", schrieb eine Sprecherin des Innenministeriums dem hr.



Die Haftbefehle blieben in solchen Fällen aber bestehen und könnten bei einer Rückkehr sofort vollstreckt werden. Eine frühere Auswertung des Innenministeriums vom Juli 2024 zeigt: Damals waren mehr als zwei Drittel der betroffenen Personen bereits abgeschoben.

Auf welche Straftaten beziehen sich die meisten offenen Haftbefehle?

Die meisten offenen Haftbefehle in Hessen lauten nicht auf schwere Gewaltverbrechen, sondern auf Eigentums- und Drogendelikte. Die häufigsten Deliktgruppen sind laut Innenministerium:



Diebstahl und Unterschlagung: 3.022 offene Haftbefehle

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz: 1.260

Betrug und Untreue: 1.085



Die 285 Haftbefehle wegen Straftaten gegen das Leben (zum Beispiel Mord und Totschlag) machen nur einen kleinen Teil aus, sorgen aber für besondere Aufmerksamkeit.

Was passiert, wenn per Haftbefehl Gesuchte nicht gefunden werden?

Solange eine gesuchte Person nicht gefunden wird, kann kein Strafprozess stattfinden. Das Verfahren ruht, teils über Jahre. Wird jemand bei einer Kontrolle entdeckt oder durch Ermittlungen gefasst, kann der Haftbefehl sofort vollstreckt werden.