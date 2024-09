Mehr Autos in Hessen gestohlen

Fast zweimal pro Tag haben Autodiebe rein rechnerisch im vergangenen Jahr in Hessen zugeschlagen.

Veröffentlicht am 11.09.24 um 13:03 Uhr

707 kaskoversicherte Pkw wurden gestohlen, wie aus Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervorgeht. Das ist ein Anstieg von acht Prozent im Vergleich zu 2022. Der dadurch entstandene Schaden lag 2023 bei 17,3 Millionen Euro. Ein erhöhtes Risiko haben Autobesitzer in Frankfurt. Dort werden statistisch im Schnitt fünf Kfz-Diebstähle pro 10.000 versicherten Autos registriert. In ganz Hessen liegt die Quote bei 4.