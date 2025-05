Mehrere Festnahmen in Kassel

Die Polizei in Kassel hat am Dienstag und Mittwoch insgesamt drei Männer festgenommen, das teilten die Beamten am Freitag mit.

Einem 17-Jährigen wird Handel mit Cannabis vorgeworfen, bei einem 36-Jährigen wurde Kokain gefunden und Drogengeld. Ein 55-Jähriger wurde festgenommen, gegen ihn gab es einen offenen Haftbefehl wegen Computerbetrugs.