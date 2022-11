Die Schüler und der Busfahrer verletzten sich an den umherfliegenden Scherben der Scheiben.

Bild © 5vision

Schulkinder bei Busunfall in Biebergemünd verletzt

Ein Linienbus ist in Biebergemünd mit einem Transporter zusammengestoßen. Der Fahrer des Transporters hatte zuvor die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Sechs Kinder und Jugendliche wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen auf der B276 in Biebergemünd (Main-Kinzig). Laut Polizei verlor der Fahrer eines Transporters in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen und stieß daraufhin mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen.

Durch den Aufprall sprangen die Scheiben des Busses heraus und zersplitterten. Sechs Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 12 und 21 Jahren wurden dadurch leicht verletzt.

Sieben Personen verletzt

Der 37 Jahre alte Fahrer des Busses verletzte sich bei dem Unfall an der Hand. Alle sieben wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der 24 Jahre alte Fahrer des Transporters blieb unverletzt.

Der Bus und der Transporter waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird derzeit noch ermittelt. Die Bundesstraße war während der Einsatzmaßnahmen für rund vier Stunden voll gesperrt.