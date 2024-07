B7 für Verkehr freigegeben Erleichterung in Calden über neue Umgehungsstraße

Nach acht Jahren Bauzeit ist die Ortsumgehung für Calden endlich fertig geworden. Ein Meilenstein, findet der Bürgermeister. Denn bisher rollte der gesamte Verkehr der B7 durch die Stadt.

Die Ortsumgehung von Calden (Kassel) ist am Freitag für den Verkehr freigegeben worden. Seit 2016 war an der Umgehungsstraße gebaut worden. Auf ungefähr fünf Kilometern führt die neue Straße in einem Bogen an Calden vorbei.

Caldens Bürgermeister Maik Mackewitz (parteilos) bezeichnet die Umgehungsstraße als "Meilenstein für den Ort". Die Caldener hätten sich das seit Jahrzehnten gewünscht. Bislang sei der gesamte Verkehr - rund 10.000 Autos am Tag - über die Bundesstraße mitten durch die Gemeinde gefahren. Zu Stoßzeiten habe man kaum die Straßenseite wechseln können.

Airport Kassel besser erreichbar

"Mit dem heutigen 'Lückenschluss' entlasten wir nun nachhaltig die Orte Grebenstein-Burguffeln und Calden vom Durchgangsverkehr und binden auch den Flughafen Kassel besser an die Stadt Kassel und das Umland an", sagte Martin Weber, Abteilungsleiter für Straßen und Verkehrswesen im hessischen Verkehrsministerium.

Der parlamentarische Staatssekretär beim Bundesverkehrsministerium, Oliver Luksic, wies darauf hin, dass der Bund 50,3 Millionen Euro zu dem insgesamt 64 Millionen Euro teuren Projekt beigesteuert habe. Mit sechs Brückenbauwerken auf fünf Kilometern sei das Projekt eher aufwendig gewesen. Die übrigen Kosten trugen das Land Hessen, der Landkreis Kassel und der Flughafen Kassel-Calden.

Unfallträchtige "Brandkurven" beseitigt

Der nördliche Teil der Ortsumgehung war bereits im Dezember 2022 fertig geworden. Der nun freigegebene Südabschnitt führt über die neue Jungfernbachbrücke und schließt am Schäferberg an die vorhandene B7 aus und in Richtung Kassel an. Mit diesem neuen Abschnitt seien nun auch die unfallträchtigen "Brandkurven" am Schäferberg beseitigt, sagte Luksic.

Nun steht noch der Anschluss der L3214 bei Calden Nord an. Dieses Bauprojekt ist für 2025 geplant.