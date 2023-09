Die ausgebrannten E-Autos in Frankfurt-Fechenheim

Die ausgebrannten E-Autos in Frankfurt-Fechenheim Bild © 5vision.news

Feuer zerstört Teslas in Frankfurt

Mehrere E-Autos sind in der Nacht in Frankfurt auf dem Gelände eines Autohändlers in Flammen aufgegangen. Der Schaden ist enorm. Während der Löscharbeiten musste eine Bahnstrecke gesperrt werden.

Videobeitrag Video Frankfurt: Mehrere Teslas in Flammen Video Feuer auf dem Gelände eines Autohändlers in Frankfurt-Fechenheim Bild © 5vision.news Ende des Videobeitrags

Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand in der Nacht zum Dienstag gegen 3 Uhr auf dem Parkplatz eines Autohändlers im Frankfurter Stadtteil Fechenheim ausgebrochen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits auf mehrere Fahrzeuge der Marke Tesla übergegriffen.

Massiver Einsatz von Löschschaum

Da die Gefahr bestand, dass beim Verbrennen der Lithium-Batterien giftige Gase entstehen, mussten die Feuerwehrleute Atemschutzmasken tragen. Nach gut einer Stunde sei der Brand durch massiven Einsatz von Löschschaum erstickt worden.

Zehn E-Autos brannten komplett aus, weitere Fahrzeuge wurden durch das Feuer beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 500.000 Euro. Die Brandursache wird derzeit noch ermittelt. Insgesamt waren 40 Feuerwehrleute im Einsatz. Auf einer in unmittelbarer Nähe verlaufenden Bahnstrecke musste der Verkehr für 30 Minuten unterbrochen werden.