Mehrere Verletzte bei Streit in Flüchtlingsunterkunft

Kurzmeldung

In einer Flüchtlingsunterkunft in Pfungstadt ist es am Sonntagabend zu einem Streit mehrerer Bewohner gekommen.

Wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte, wurden bei der Auseinandersetzung in Pfungstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) zwischen zwei Gruppen sechs Personen im Kopf- oder Schulterbereich leicht verletzt. Demnach setzten die Streitenden auch Hieb- und Stichwaffen ein. Mehrere Streifenwagen waren im Einsatz, um die Streitparteien zu trennen.

Drei Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht. Festnahmen gab es am Abend keine. Die Polizei ermittelt allerdings gegen zwei Männer wegen gefährlicher Körperverletzung.