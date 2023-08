Der Verschwörungsideologe Ken Jebsen tourt durchs Land: Am Mittwoch kommt er nach Bensheim und hält einen Vortrag in den Räumen des katholischen Kolpingwerks. Dessen Vorstand will nicht "zensieren" - solange niemand Waffen einsetzt.

Ken Jebsen hat seinen Künstlernamen abgelegt und nutzt jetzt wieder seinen bürgerlichen Namen Kayvan Soufi-Siavash. Auch sonst sei manches neu, behauptet einer der prominentesten Verschwörungsideologen Deutschlands: Er habe sich "transformiert", macht Videos unter Titeln wie "Kayvan, zurück als er selbst" und will sich statt angeblich "ausgewogenem Journalismus" künftig mehr der "Motivation" und zwischenmenschlichen Themen widmen.

Das scheint nicht mehr als die Strategie vom alten Wein in neuen Schläuchen zu sein: Soufi-Siavash tourt mit einem Vortrag durch Deutschland, in dem er über "Propaganda" und "Erpressung" aufklären will. Am Mittwoch spricht er in Bensheim (Bergstraße). Die Veranstaltung findet nach Informationen des hr in den Räumen des katholischen Kolpingwerks statt. Auf der Buchungsseite "Krasser Guru" ist der Vortrag in Bensheim ausverkauft, den Veranstaltungsort erfahren nur diejenigen, die sich ein Ticket gekauft haben.

Kolpingwerk: Keine Zensur, wenn keine Waffen eingesetzt werden

Damit ist die südhessische Stadt zum zweiten Mal in nur wenigen Monaten Veranstaltungsort eines prominenten Verschwörungsideologen. Doch anders als Anfang des Jahres, als der umstrittene Historiker Daniele Ganser mehrfach im Bürgerhaus auftrat, hat die Stadt nach hr-Informationen diesmal einen Riegel vorgeschoben: Sie hat dafür gesorgt, dass Soufi-Siavash keinen Mietvertrag für das Bürgerhaus bekam. Eine entsprechende Anfrage von Soufi-Siavashs Managements hatte der Pächter nach Rücksprache mit der Stadt abgewiesen.

Stattdessen tritt der Verschwörungsideologe am Mittwoch im Adolph-Kolping-Saal des Kolpinghauses auf, dort finden mehr als 250 Zuhörer Platz. Das Kolpingwerk ist ein katholischer Sozialverband, nach eigenen Angaben eine Glaubens- und Bildungsgemeinschaft, die solidarisches Handeln fördern will. Den Auftritt von Soufi-Siavash verteidigte der Vorstand des Kolpingwerks Bensheim, Josef Roesch, gegenüber dem hr als Meinungsfreiheit. Er sei gegen "Zensur" - solange niemand Waffen einsetze oder Saalschlachten abhalte.

Er habe zwar bei der Anmietung nicht gewusst, wer der Redner ist, aber jeder, der "ordentlich" auftrete, dürfe seine Meinung sagen. Die Frage, ob zur Meinungsfreiheit auch Antisemitismus zähle, beantwortete Roesch mit dem Hinweis, Antisemitismus gebe es schon seit 200 Jahren, und wenn jemand etwas dagegen habe, könne er am Mittwoch zur Veranstaltung und etwas dagegen sagen. Gäste, die sich derart engagieren wollen, müssten dann aber auch den Ticketpreis zahlen, der bei 27 Euro liegt und eine "Tagesfördermitgliedschaft" in einem Verein von Soufi-Siavash beinhaltet.

Mieterin von der Partei "Die Basis"

Um eine Anmietung der Räume in Bensheim für den Vortrag von Soufi-Siavash hat sich Vesna Ludwig gekümmert, sie ist im Vorstand der Partei "Die Basis" im Kreisverband Bergstraße. Die Partei steht der Querdenkerbewegung nahe. Ludwig bestätigt dem hr auf Anfrage, dass sie sich um die Anmietung der Räumlichkeiten in Bensheim gekümmert hat. Wo genau die Veranstaltung stattfindet, will sie "aus Datenschutzgründen" nicht sagen. Sie bestätigte aber, dass am kommenden Freitag auch "Die Basis" das Kolpinghaus für eine Parteiveranstaltung gemietet habe.

Soufi-Siavash ist als RBB-Radiomoderator unter dem Namen Ken Jebsen bekannt geworden und hatte seine eigene Sendung, KenFM. 2011 wurde er entlassen und bewegte sich seitdem immer stärker in verschwörungsideologischen Zirkeln. Weil er Falschinformationen zur Corona-Pandemie verbreitete, sperrte Youtube seinen Kanal im Herbst 2020 . Im Jahr 2021 wurde der Kanal KenFM vom Berliner Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft.

Karriere in der Verschwörungsszene

Was Soufi-Siavash alias Ken Jebsen in den vergangenen Jahren verbreitet, sei eindeutig demokratiegefährdend, heißt es von der Regionalstelle Süd des Beratungsnetzwerks Hessen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus.

"Er vertritt antisemitische, transfeindliche und verschwörungsideologische Positionen", und das seit mehr als zehn Jahren, heißt es vom Beratungsnetzwerk. Er sei außerdem eine prominente Figur bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen gewesen und habe dort Verschwörungsideologien zu Bill Gates und klassische antisemitische Ideen verbreitet.

Kritik an Kolpingwerk

Dass Soufi-Siavash jetzt in den Räumen des Kolpingwerks reden könne, das sich einem humanistischen Weltbild verpflichtet sieht, sei problematisch. Man erhoffe sich von Häusern und Trägern, dass sie sich auch bei Vermietungen deutlich gegen Demokratiefeinde und Verschwörungsideologen positionieren, sagt das Beratungsnetzwerk dem hr. Allerdings gäbe es in letzter Zeit immer wieder die Schwierigkeit, dass Räumlichkeiten von öffentlichen Trägern an Personen aus der Szene vermietet würden.

Oft sei Unwissenheit der Vermieter ein Grund dafür, die Räume würden meist durch Dritte angemietet: "Entweder sind diese vor Ort bekannt und gelten dadurch als vertrauenswürdig oder sind Teil von Organisationen oder Parteien, die Anrecht auf öffentliche Räumlichkeiten haben."

Salome Saremi-Strogusch vom Bensheimer Verein "Fabian Salars Erbe – Für Toleranz und Zivilcourage" sagt, dass es sich der Vorstand des Kolpingwerks zu leicht mache, wenn er Nachfragen zu der Veranstaltung mit Zensur in Verbindung bringt: "Damit übernimmt er Erklärungsmodelle, wie sie von Verschwörungsideologen wie Soufi-Siavash verbreitet werden, statt sich mit ihrer zersetzenden Wirkung auf die Gesellschaft auseinanderzusetzen."

Mit der Aufforderung, dass Kritiker zu der Veranstaltung kommen sollen, werde die Verantwortung abgeschoben: "Statt selbst Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen, werden so andere in die Pflicht genommen, sich mit demokratiefeindlichen Positionen auseinanderzusetzen", sagt Saremi-Strogusch.

